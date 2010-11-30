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Posted 30 ноября 2010, 07:04

Published 30 ноября 2010, 07:04

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

В 2011 году появятся обновленные банкноты 500 и 5000 рублей

30 ноября 2010, 07:04
Ранее появилась обновленная купюра в 1 тысячу

ВЛАДИВОСТОК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — В 2011 году в обращение могут быть запущены новые банкноты номиналом 500 и 5 тыс. рублей.
«Банк России на 2011 года не заказывает Гознаку старую модификацию этих банкнот. Сейчас Гознак готовит эти банкноты для выпуска в новой модификации. Задание ему дано. Думаю, он не будет затягивать с этим», - цитирует агентство директора департамента налично-денежного обращения Банка России Александра Юрова.
Таким образом, с 2011 года банкноты существующей модификации номиналом 5 тыс. рублей и 500 рублей печататься Гознаком не будут, но при этом будут находиться в обращении «еще долгое время», так как помимо находящихся в обращении банкнот они остались еще в хранилище Банка России.
Ранее Банк России выпустил банкноту номиналом 1 тыс. рублей новой модификации, которая стала, по оценкам, самой защищенной банкнотой в мире. В новой банкноте добавлен ряд защитных признаков для определения их визуально, а также с помощью спецтехники. Часть данных признаков будет использована и для изготовления новой модификации банкнот 5 тыс. и 500 рублей.
Согласно данным Банка России, за январь-октябрь 2010 года Банком России и коммерческими банками было выявлено чуть более 109 тыс. поддельных банкнот, что на 13,6% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Общий ущерб составил 117 млн руб.
Наиболее подделываемой остается банкнота 1 тыс. рублей – 96% от общего числа выявленных подделок.
При этом ЦБ России отмечает рост числа фальшивых 5-тысячных купюр, сообщает ИТАР-ТАСС.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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