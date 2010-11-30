В Приамурье принимают меры на случай снегопадов

ВЛАДИВОСТОК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — В связи с выпадением значительного количества осадков на дорогах Амурской области увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, участились случаи получения травм. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций губернатор дал ряд поручений главам территорий и областным ведомствам, в ведении которых находится этот вопрос. Соответствующее распоряжение глава региона подписал накануне.

Руководителям городов и районов губернатор Олег Кожемяко рекомендовал создать оперативные штабы по контролю обстановки и проведению мероприятий по уборке снега. Возглавить штабы поручено главам лично. Информация из территорий в областной центр должна поступать ежедневно к 7 утра и к 19 вечера. При выпадении обильных осадков оповещение о ситуации должно происходить не реже чем раз в 2 часа. Главы территорий должны также вести учет уборочной техники и транспорта, привлекаемых для проведения работ. На всю уборочную технику губернатор рекомендовал установить GPS-навигаторы и с их помощью осуществлять контроль за работой машин.

Управлению гражданской защиты и пожарной безопасности области Олег Кожемяко поручил организовать круглосуточный мониторинг за метеорологической обстановкой на территории региона. Информацию о штормовых предупреждениях и неблагоприятных погодных явлениях, предоставляемую областным центром по гидрометеорологии, специалисты управления должны своевременно доводить до сведения глав городов и рйонов.

При выпадении обильных осадков, нарушающих условия жизни амурчан, управлению ГЗ и ПБ дано не более 3-х часов на то, чтобы подготовить губернатору письменный доклад с указанием принимаемых мер и количества привлеченной техники.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя председателя Правительства области Виктора Капканщикова.