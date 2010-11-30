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Posted 30 ноября 2010, 00:54

Published 30 ноября 2010, 00:54

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

В Приамурье принимают меры на случай снегопадов

30 ноября 2010, 00:54
Губернатор поручил принять меры для предотвращения последствий обильных снегопадов

ВЛАДИВОСТОК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — В связи с выпадением значительного количества осадков на дорогах Амурской области увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, участились случаи получения травм. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций губернатор дал ряд поручений главам территорий и областным ведомствам, в ведении которых находится этот вопрос. Соответствующее распоряжение глава региона подписал накануне.
Руководителям городов и районов губернатор Олег Кожемяко рекомендовал создать оперативные штабы по контролю обстановки и проведению мероприятий по уборке снега. Возглавить штабы поручено главам лично. Информация из территорий в областной центр должна поступать ежедневно к 7 утра и к 19 вечера. При выпадении обильных осадков оповещение о ситуации должно происходить не реже чем раз в 2 часа. Главы территорий должны также вести учет уборочной техники и транспорта, привлекаемых для проведения работ. На всю уборочную технику губернатор рекомендовал установить GPS-навигаторы и с их помощью осуществлять контроль за работой машин.
Управлению гражданской защиты и пожарной безопасности области Олег Кожемяко поручил организовать круглосуточный мониторинг за метеорологической обстановкой на территории региона. Информацию о штормовых предупреждениях и неблагоприятных погодных явлениях, предоставляемую областным центром по гидрометеорологии, специалисты управления должны своевременно доводить до сведения глав городов и рйонов.
При выпадении обильных осадков, нарушающих условия жизни амурчан, управлению ГЗ и ПБ дано не более 3-х часов на то, чтобы подготовить губернатору письменный доклад с указанием принимаемых мер и количества привлеченной техники.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя председателя Правительства области Виктора Капканщикова.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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