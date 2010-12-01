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Posted 1 декабря 2010, 01:08

Published 1 декабря 2010, 01:08

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Поздравление от Деда Мороза приморцы могут заказать через интернет

1 декабря 2010, 01:08
Стоит поторопиться: прием заказов заканчивается 24 декабря

ВЛАДИВОСТОК. 1 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Оформить заказ на «Поздравление от Деда Мороза» можно в режиме on-line: для удобства клиентов Почта
России открыла специализированный сайт http://pozdrav.russianpost.ru, посвященный популярной сезонной услуге федерального почтового оператора, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Приморского края.
На сайте клиенты могут получить полную информацию об ассортименте подарков и условиях оказания услуги, самостоятельно заполнить электронный бланк заказа и выбрать один из вариантов оплаты: наличными деньгами через любое почтовое отделение либо электронными деньгами посредством системы «Яндекс.Деньги».

На главной странице сайта http://pozdrav.russianpost.ru можно отследить исполнение заказа, оформленного как через интернет (для отслеживания надо ввести фамилию получателя и десятизначный номер заказа из платежной квитанции), так и через почтовое отделение (нужно ввести номер, размещенный под штрих-кодом на отрывной квитанции бланка заказа). Сервис обратной связи позволяет клиентам задавать интересующие вопросы и получать ответы на указанный ими адрес электронной почты, а также направлять предложения по развитию услуги.

Прием заказов на услугу продлится до 24 декабря 2010 года. Рассылка заказанных поздравлений и подарков адресатам начнется с 1 декабря 2010. Оформить заказ на любой вид поздравления можно в каждом отделении почтовой связи, но специальное VIP предложение – оригинальная подарочная книга «Правдивая история Деда Мороза» – доступно только на сайте услуги http://pozdrav.russianpost.ru

Для справки:
«Поздравление от Деда Мороза» – сезонная услуга Почты России, которая стартовала в 2005 году. Воспользовавшись ею, все желающие могут организовать необычное поздравление для своих близких, друзей и коллег.
В 2010 году ассортимент поздравлений включает 10 позиций: персональное письмо от Деда Мороза и 9 подарков, рассчитанных на все возрастные категории. Стоимость «Поздравления от Деда Мороза» единая для всех регионов страны и зависит только от выбранного заказа.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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