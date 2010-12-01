Поздравление от Деда Мороза приморцы могут заказать через интернет

Для справки:

«Поздравление от Деда Мороза» – сезонная услуга Почты России, которая стартовала в 2005 году. Воспользовавшись ею, все желающие могут организовать необычное поздравление для своих близких, друзей и коллег.

В 2010 году ассортимент поздравлений включает 10 позиций: персональное письмо от Деда Мороза и 9 подарков, рассчитанных на все возрастные категории. Стоимость «Поздравления от Деда Мороза» единая для всех регионов страны и зависит только от выбранного заказа.