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Posted 1 декабря 2010, 01:57

Published 1 декабря 2010, 01:57

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Руководитель Партизанского филиала "Примтеплоэнерго" привлечен к административной ответственности

1 декабря 2010, 01:57
Главный энергетик Партизанска нарушил требований правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок котельных

ВЛАДИВОСТОК. 1 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - По инициативе прокурора г.Партизанска руководитель филиала «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго» привлечен к административной ответственности. Основанием для вмешательства прокуратуры послужили результаты проверки готовности к отопительному зимнему периоду на 2010 – 2011 г.г. объектов теплоснабжения (котельных) на территории Партизанского городского округа, принадлежащих филиалу «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго».
В ходе проверки установлено, что две реконструированные котельные введены в эксплуатацию без оформленного в установленном порядке допуска в эксплуатацию котельных в органах Ростехнадзора.
Кроме того, в ряде котельных указанной организации выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок котельных.
В связи с чем, прокурором города в отношении директора филиала «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго» вынесено два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).
Постановлениями государственного инспектора Дальневосточного управления Ростехнадзора по Приморскому краю руководитель филиала «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго» привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
В настоящее время большинство выявленных прокуратурой нарушений устранено, по оставшимся ведется планомерная работа по их устранению, - сообщает старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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