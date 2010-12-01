Руководитель Партизанского филиала "Примтеплоэнерго" привлечен к административной ответственности

ВЛАДИВОСТОК. 1 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - По инициативе прокурора г.Партизанска руководитель филиала «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго» привлечен к административной ответственности. Основанием для вмешательства прокуратуры послужили результаты проверки готовности к отопительному зимнему периоду на 2010 – 2011 г.г. объектов теплоснабжения (котельных) на территории Партизанского городского округа, принадлежащих филиалу «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго».

В ходе проверки установлено, что две реконструированные котельные введены в эксплуатацию без оформленного в установленном порядке допуска в эксплуатацию котельных в органах Ростехнадзора.

Кроме того, в ряде котельных указанной организации выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок котельных.

В связи с чем, прокурором города в отношении директора филиала «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго» вынесено два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).

Постановлениями государственного инспектора Дальневосточного управления Ростехнадзора по Приморскому краю руководитель филиала «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго» привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В настоящее время большинство выявленных прокуратурой нарушений устранено, по оставшимся ведется планомерная работа по их устранению, - сообщает старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

