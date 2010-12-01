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Posted 1 декабря 2010, 01:43

Published 1 декабря 2010, 01:43

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

В Приморье стартовал декадник, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом

1 декабря 2010, 01:43
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

ВЛАДИВОСТОК. 1 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В городах и районах края проходят мероприятия по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа.
Как рассказали в краевом клиническом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году - «Всеобщий доступ и права человека».
В этот день проходит анкетирование среди студентов, подростков и других категорий населения. По его результатам специалисты краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом смогут судить о знаниях приморцев по данной проблеме.
В вузах, школах, колледжах и лицеях Приморья проходят лекции, беседы, семинары-тренинги, выставки плакатов и рисунков. В кинотеатрах перед началом сеансов проходит показ видеоролика «Знать – значит жить!».
Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в вузах Владивостока были развернуты информационные палатки. Всем желающим раздаются буклеты о ВИЧ/СПИДе, специалисты краевого клинического центра ответят на все интересующие вопросы. А в медицинском университете проходит молодежный форум «Жить здорово! Остановите СПИД!».
Сегодня, 1 декабря, в краевом клиническом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями пройдет день открытых дверей. Здесь пройдет выставка, посвященная профилактике ВИЧ-инфекции.
В гостинице «Версаль» сегодня пройдет конференция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Тема конференции: «Объединение усилий государственных, негосударственных и общественных организаций по противодействию распространения ВИЧ-инфекции», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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