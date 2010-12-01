Житель Камчатки предстанет перед судом за убийство

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 1 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя города Елизово. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 26 июля пришел к беседке, расположенной на улице Нагорная в городе Елизово, где находился его знакомый, и из принесенного с собой ружья ИЖ-43-М 12 калибра, произвел два выстрела в живот и голову потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый сообщил, что мотивом совершения им убийства явился невозвращенный потерпевшим долг в размере 400 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Камчатскому краю.