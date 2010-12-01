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Posted 1 декабря 2010, 05:08

Published 1 декабря 2010, 05:08

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Житель Камчатки предстанет перед судом за убийство

1 декабря 2010, 05:08
Сюжет
Происшествие
Он застрелил своего знакомого за невозвращенный долг

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 1 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя города Елизово. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 26 июля пришел к беседке, расположенной на улице Нагорная в городе Елизово, где находился его знакомый, и из принесенного с собой ружья ИЖ-43-М 12 калибра, произвел два выстрела в живот и голову потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия обвиняемый сообщил, что мотивом совершения им убийства явился невозвращенный потерпевшим долг в размере 400 тысяч рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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