Для нелегальных мигрантов, подлежащих депортации, подготовят в Хабаровском крае спецучреждения

ХАБАРОВСК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – 15 вопросов рассмотрено сегодня на очередном заседании постоянного комитета по законности и социальной защите населения Законодательной думы Хабаровского края. Среди них – пять законопроектов, которые рекомендованы к принятию региональным парламентом в первом, втором и третьем чтении, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Четыре законопроекта предусматривают внесение изменений в действующие правовые акты. Один – это проект нового краевого закона «О порядке создания в Хабаровском крае специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации». Он должен привести ныне существующую практику в соответствие с международным правом и федеральным законодательством. В частности, это касается содержания перед депортацией нелегальных мигрантов, «имеющих на руках» несовершеннолетних детей. Для этого и необходимо обзавестись спецучреждениями со всеми бытовыми условиями.

Комитет рекомендовал думе принять этот законопроект в окончательном третьем чтении.