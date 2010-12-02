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Posted 2 декабря 2010, 06:25

Published 2 декабря 2010, 06:25

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Для нелегальных мигрантов, подлежащих депортации, подготовят в Хабаровском крае спецучреждения

2 декабря 2010, 06:25
Существующую практику необходимо ввести в цивилизованные рамки

ХАБАРОВСК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – 15 вопросов рассмотрено сегодня на очередном заседании постоянного комитета по законности и социальной защите населения Законодательной думы Хабаровского края. Среди них – пять законопроектов, которые рекомендованы к принятию региональным парламентом в первом, втором и третьем чтении, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Четыре законопроекта предусматривают внесение изменений в действующие правовые акты. Один – это проект нового краевого закона «О порядке создания в Хабаровском крае специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации». Он должен привести ныне существующую практику в соответствие с международным правом и федеральным законодательством. В частности, это касается содержания перед депортацией нелегальных мигрантов, «имеющих на руках» несовершеннолетних детей. Для этого и необходимо обзавестись спецучреждениями со всеми бытовыми условиями.
Комитет рекомендовал думе принять этот законопроект в окончательном третьем чтении.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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