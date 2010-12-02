vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря 2010, 00:19

Published 2 декабря 2010, 00:19

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Дмитрий Медведев дал добро на очередную реформу образования

2 декабря 2010, 00:19
С 2011 года все школы должны будут перейти на новые стандарты начального образования

ВЛАДИВОСТОК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Президент РФ Дмитрий Медведев в Послании к Федеральному Собранию заявил о необходимости подготовки нового интегрированного закона «Об образовании».
Как сообщает пресс-служба Кремля, по словам Медведева в ближайшие дни текст данного законопроекта должен появиться на сайте Министерства образования и науки.
“Это будет своего рода Конституция образования. Закон коснется практически каждой российской семьи. Важно обеспечить его широкое обсуждение. Все статьи и положения закона должны быть проработаны досконально, чтобы закон был внятным и понятным. С 2011 года все школы должны будут перейти на новые стандарты начального образования. Учителя должны быть готовы учить по-новому”, - заявил Президент.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика