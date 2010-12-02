Дмитрий Медведев дал добро на очередную реформу образования

ВЛАДИВОСТОК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Президент РФ Дмитрий Медведев в Послании к Федеральному Собранию заявил о необходимости подготовки нового интегрированного закона «Об образовании».

Как сообщает пресс-служба Кремля, по словам Медведева в ближайшие дни текст данного законопроекта должен появиться на сайте Министерства образования и науки.

“Это будет своего рода Конституция образования. Закон коснется практически каждой российской семьи. Важно обеспечить его широкое обсуждение. Все статьи и положения закона должны быть проработаны досконально, чтобы закон был внятным и понятным. С 2011 года все школы должны будут перейти на новые стандарты начального образования. Учителя должны быть готовы учить по-новому”, - заявил Президент.

