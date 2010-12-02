Камчатских мэров испортил квартирный вопрос

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении главы города Вилючинска Александра Маркмана. Он обвиняется в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренных статьёй 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с 2000 по 2005 годы Маркман при реализации программы переселения граждан из города Вилючинска незаконно принял решение об обеспечении жильём за пределами Камчатского края троих граждан, не имеющих на то правовых оснований. Незаконно получили квартиры начальник ОВД города Вилючинска и должностные лица городской администрации. Противоправные действия Маркмана повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, выезжающих за пределы города Вилючинска на новое место жительство, и нанесли ущерб федеральному бюджету на сумму более 2 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Камчатскому краю.

Мэру Вилючинска грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в понедельник, 29 ноября, возбуждено уголовное дело в отношении мэра Петропавловска. Владислав Скворцов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, 8 июля 2009 года Владислав Скворцов дал разрешение начальнику следственного управления УВД по Камчатскому краю на приватизацию незаконно выделенной ему служебной трёхкомнатной квартиры. В результате противоправных действий чиновника служебная квартира незаконно была отчуждена из муниципального жилищного фонда и передана в частную собственность сотрудника правоохранительных органов. Это повлекло причинение убытков Петропавловск-Камчатскому городскому округу на сумму более 2 миллионов рублей.