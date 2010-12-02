Перспективы развития электросетевого хозяйства регионов

Posted 1 декабря 2010, 23:35
Published 1 декабря 2010, 23:35
Modified 17 сентября 2022, 11:42
Updated 17 сентября 2022, 11:42
ВЛАДИВОСТОК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — В Москве прошел Деловой форум: «Распределительный электросетевой комплекс России на пути модернизации», организованный ОАО «Холдинг МРСК» и отраслевым изданием «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» медиахолдинга «РусКабель», в рамках Международной выставки «Электрические сети».
Малый зал павильона № 69 ВВЦ не смог вместить всех желающих принять участие в этом интереснейшем мероприятии, успех которого стал возможен благодаря хорошо продуманной программе форума. Она включала наиболее актуальные для электросетевого комплекса вопросы и проблемы.
Выступивший на форуме начальник Департамента по организации и эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК» Павел Голубев сообщил, что на реализацию программы реновации распределительного комплекса компания выделяет 2 триллиона рублей, но и их недостаточно, так как хозяйство Холдинга МРСК обширное – 2 миллиона километров электросетей и 435 тысяч подстанций. Сегодня холдинг налаживает сотрудничество с поставщиками оборудования, рассматривает различные предложения, но будет серьезно решать вопрос о том, какое именно оборудование надо внедрять на объектах компании.
Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Геннадий Бинько в своем выступлении рассказал о том, как решается в компании проблема энергосбережения и энергоэффективности, сообщил о разработке единых требований к системе учета электроэнергии, о создании отраслевого центра компетенции, который станет «сердцем» всех подразделений Холдинга МРСК.
Начальник Департамента технического развития и регулирования Холдинга МРСК Дмитрий Медведев, рассказывая о подготовке Программы инновационного развития компании отметил, что это сложная задача, так как, например, реализацию программы реновации можно просчитать, а программу инновации возможно рассматривать только на уровне прогнозирования.
Придавая значимость данному деловому форуму, именно здесь было подписано Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Холдинг МРСК» и МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров.
Соглашение затрагивает вопросы сотрудничества Холдинга МРСК и МГТУ в образовательной, научной и научно-практической сферах. Предусматривается целевая подготовка специалистов и научных кадров для распределительного электросетевого комплекса, переподготовка и повышение квалификации работников Холдинга МРСК, проведение прикладных научных исследований по повышению энергоэффективности, в том числе, по развитию перспективной энергетики на основе передовых технологий.
В форуме также приняли участие ОАО «НИИЦ МРСК», компания «Шнейдер Электрик», дочерние компании Холдинга МРСК, ОАО «ВНИИКП» и многие другие.