Перспективы развития электросетевого хозяйства регионов

Выступивший на форуме начальник Департамента по организации и эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК» Павел Голубев сообщил, что на реализацию программы реновации распределительного комплекса компания выделяет 2 триллиона рублей, но и их недостаточно, так как хозяйство Холдинга МРСК обширное – 2 миллиона километров электросетей и 435 тысяч подстанций. Сегодня холдинг налаживает сотрудничество с поставщиками оборудования, рассматривает различные предложения, но будет серьезно решать вопрос о том, какое именно оборудование надо внедрять на объектах компании.