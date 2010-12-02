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Posted 2 декабря 2010, 03:57

Published 2 декабря 2010, 03:57

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

В Суворовском училище в Приморье после реставрации открыли триумфальную арку

2 декабря 2010, 03:57
В будущем здесь планируется создать аллею Славы

В Уссурийском Суворовском училище открыли после реставрации главный символ кадетов - триумфальную арку.
Отреставрировать символ Уссурийского суворовского училища решили в этом году. Несколько лет арка стояла в запущенном состоянии. Кто и в каком году ее построил – у историков мнение на сей счёт расходится. В 1957 году, когда училище перевели из Курска в Уссурийск, она уже стояла. Когда-то здесь располагались казаки, затем войсковые части. Открытие триумфальной арки приурочили ко Дню рождения суворовского училища.
У каждого бывшего суворовца в фотоальбоме есть снимок у триумфальной арки. С друзьями-курсантами, начальником училища и, если повезет, с самим генералом. Даже командующий 5 общевойсковой Краснознаменной армией Александр Дворников вспоминает, что в юности фотографировался на память у триумфальной арки: "И эта триумфальная арка везде является символом памяти всех погибших, всех наших побед. Она является символом в любом месте, где бы ни была", - рассказывает командующий.
В скором будущем на территории Суворовского училища в Уссурийске планируется создать аллею Славы, - сообщает телекомпания "Телемикс".

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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