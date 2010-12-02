Юрий ПРИВАЛОВ, министр природных ресурсов Амурской области

ВЛАДИВОСТОК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — В послании Президента была отдельно затронута тема, непосредственно касающаяся деятельности минприроды области – охрана окружающей среды и создание комфортных условий для проживания граждан. Еще до президентского послания, 19 ноября, в минприроды области состоялся «круглый стол», на котором обсуждались проблемы сохранения и восстановления городских и поселковых зеленых зон.

«В Амурской области существуют традиции, заложенные еще в давние годы, - говорит Юрий Привалов. – К сожалению, сегодня о них уже не помнят. Когда мы знакомимся с планами градостроения наших территорий, видим, что главы порой забывают о создании скверов, зеленых зон отдыха. Хотя эти городские оазисы и делают условия для проживания граждан комфортными. В связи с этим, в 2011 году заработает программа по озеленению амурских городов. Главы муниципальных образований области тоже должны будут заложить средства в бюджеты на эти цели. Для начала программа будет опробована в городе Благовещенск. Кроме городской администрации к работе будут привлечены общественные организации, жители города».

Что касается создания региональной программы утилизации медицинских отходов, то сегодня, по словам Юрия Привалова, такая работа ведется на уровне двух министерств – природных ресурсов и здравоохранения. В ближайшее время к ней должны подключиться и специалисты минсельхоза. Речь идет о создании на территории Приамурья предприятия по переработке медицинских отходов – лекарств с истекшим сроком годности, других химически опасных веществ (просроченных гербицидов, пестицидов, минеральных удобрений и прочих химикатов, используемых в сельхозпроизводстве), а также просроченных продуктов питания. На сегодняшний день в Амурской области такого завода нет.

По плану программа должна появиться в 2011 году, сейчас специалисты работают над ее логистикой: просчитываются предполагаемые объемы мусора, утилизировать который необходимо с соблюдением особых условий. Министерство здравоохранения области со своей стороны отслеживает динамику формирования медицинских отходов в лечебных учреждениях и собирает информацию по классу этих отходов. Такую же работу по своему направлению предстоит в перспективе выполнить и министерству сельского хозяйства.

«Вся эта информация необходима для того, чтобы просчитать мощности будущего предприятия, а также продумать его географическое месторасположение. Мы должны детально проанализировать, где удобнее построить такой завод с учетом имеющейся транспортной инфраструктуры, удаленности тех или иных объектов. Не исключено, что он будет строиться как инвестиционный проект на средства коммерческих структур», - отметил Юрий Привалов.