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Posted 3 декабря 2010, 02:23

Published 3 декабря 2010, 02:23

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Путин: пусть Абрамович раскошелится на проведение в России чемпионата мира по футболу

3 декабря 2010, 02:23
Сюжет
Спорт
У него много денег – не убудет

ВЛАДИВОСТОК. 3 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Премьер-министр России Владимир Путин рассказал о помощи Романа Абрамовича российской заявки на проведение чемпионата мира по футболу.
«Господин Абрамович несколько лет неплохо работал на Чукотке. Об этом не все знают. Все говорят, что он олигарх… Но он помогает в развитии футбола в России. Помогает развивать один клуб. Какой клуб он не скажет – это запрещено. Не исключаю, что господин Абрамович поможет в подготовке к ЧМ. Пусть раскошелится – не убудет. У него много денег», – сказал Путин, сообщила Газета.Ru.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Россия
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