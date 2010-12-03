В Ленинском округе Комсомольска открылся новый детский сад

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 3 декабря. ВОСИТОК-МЕДИА - В Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре, после капитального ремонта, открылся новый детский сад № 7. В его 12 группах будут воспитываться 280 юных комсомольчан, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.

В 1990-е годы здание детского сада было сохранено в муниципальной собственности, в нём работал детско-юношеский центр «Дзёмги». Центру было предоставлены другие помещения, а детский сад, после капитального ремонта, вновь готов принять малышей. Чуть более года строители ООО «Зодчий» проводили ремонтные работы. Был выполнен капитальный ремонт помещений, проведена окраска фасада. В полном объёме заменены системы отопления, вентиляции, водопровода, внутреннего освещения и охранно-пожарной сигнализации. Произведена замена оконных и дверных блоков, полов, кровли. Оборудованы игровые площадки для детей, благоустроена территория. Установлено новое оборудование в пищеблоке и прачечной. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности детей и обслуживающего персонала. В каждой группе сделаны два эвакуационных выхода. Там, где было необходимо, смонтированы металлические эвакуационные лестницы. На крыше оборудована молниеприёмная сетка, выполнен заземляющий контур, устроена пожарная сигнализация. На все эти работы из городской казны было выделено более 58 млн. рублей.

Сдача в эксплуатацию детского сада №7 ещё одно подтверждение того, что сохранение и развитие сети дошкольных учреждений является одним из важнейших приоритетов в работе администрации Комсомольска-на-Амуре. Ведь обеспечение жителей дошкольными учреждениями это одна из предпосылок стабилизации демографического положения в городе. За последние пять лет в Комсомольске капитально отремонтировано четыре детских сада. Конечно, сдаваемые детские сады не построены с «нуля», они были сохранены в муниципальной собственности в сложные 90-е годы. Здания садов не были распроданы или разворованы, они передавались школам или другими учреждениям образования. И теперь, они капитально ремонтируются, и вновь принимают дошколят. Благодаря такой политике в городе нет очередей в детские сады. Все желающие могут водить своих детей в детские дошкольные учреждения.

В Комсомольске детские сады посещают 78% детей дошкольного возраста. В среднем по стране этот показатель составляет 65%. Сегодня в городе работают 57 детских садов, из которых 53 муниципальных. Их посещают 13,7 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. По данным городского отдела статистики, на 100 мест в детских дошкольных учреждениях приходится 98 детей. За последние пять лет финансирование детских дошкольных учреждений из местного бюджета возросло в 1,8 раза - с 444 миллионов рублей в 2006 году до 811 миллионов в 2010 году.