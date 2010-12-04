Столичным чиновникам предлагают работать с 8 утра, федеральным - с 10 часов

Posted 4 декабря 2010, 01:20
Published 4 декабря 2010, 01:20
Modified 17 сентября 2022, 11:42
Updated 17 сентября 2022, 11:42
ВЛАДИВОСТОК. 4 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Для решения проблемы пробок Минтранс предлагает столичным чиновникам начинать рабочий день в 8 утра, федеральным - на 2 часа позже, а бизнесменам - в разное время.
Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минтранса Олег Белозеров, говоря о возможных мерах по борьбе с транспортными заторами. Что касается работы
коммерческих организаций, то, по словам замминистра, сейчас вырабатывается алгоритм выбора оптимального время работы. При этом, подчеркнул Белозеров, предприятия должны быть сами заинтересованы сделать такой выбор.
С 1 ноября московские чиновники по распоряжению мэра Сергей Собянина уже перешли на новый режим работы - их трудовой день теперь начинается на один час раньше - в 08:00. Как на практике ранний график повлияет на дорожную ситуацию, покажет время. "Не надо ожидать от одной меры кардинального изменений. Мы последовательно шаг за шагом будем двигаться к этому, используя любую, малейшую возможность, чтобы улучшить эту ситуацию
", - цитирует Сергея Собянина портал "Вести".