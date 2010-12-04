Столичным чиновникам предлагают работать с 8 утра, федеральным - с 10 часов

С 1 ноября московские чиновники по распоряжению мэра Сергей Собянина уже перешли на новый режим работы - их трудовой день теперь начинается на один час раньше - в 08:00. Как на практике ранний график повлияет на дорожную ситуацию, покажет время. "Не надо ожидать от одной меры кардинального изменений. Мы последовательно шаг за шагом будем двигаться к этому, используя любую, малейшую возможность, чтобы улучшить эту ситуацию

", - цитирует Сергея Собянина портал "Вести".