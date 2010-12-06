Большегрузы штурмуют дороги на въезде во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК. 6 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Настоящим испытанием для водителей большегрузных автомобилей стал въезд во Владивосток.

Из-за сложной дорожной обстановки длинномерные тяжеловесные грузовики с большим трудом пробиваются в город. Скользкие дороги не дают нормально проехать во Владивосток. Из-за этого долгое время грузовики придерживали на въезде в город. Но теперь, когда движение для них разрешено, становится сложным проезд по городским автотрассам.

Самые находчивые водители возят с собой листы картона или фанеры... Это для того, чтобы их подкладывать под колеса и таким образом преодолевать скользкие трассы.

На въезде в город можно видеть, как большегрузы, собравшись по 2-4 машины, пытаются штурмовать городские автомагистрали.

В тоже время, как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, Продолжается очистка города от снега и льда. По данным оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада и гололеда, в круглосуточном режиме все выходные дни на дорогах краевого центра работало более 100 единиц спецтехники: роторные, лаповые и фронтальные снегопогрузчики, грейдеры, экскаваторы, автосамосвалы, трактора-щетки и пескоразбрасыватели. Техника активно работала не только на центральных улицах, но и в самых отдаленных районах города.

Состав машин менялся в зависимости от времени суток. Днем основную работу выполняли трактора-щетки и грейдеры. В вечернее время суток и ночью погрузчики и самосвалы вывозили собранный снег. Также на центральной площади Владивостока работала снегоплавильная установка, где в воду превращали собранный в центральной части города снег. Остальное вывозили на площадки временного складирования.

В данный момент техника и рабочие чистят межквартальные проезды. Днем работать на основных дорогах краевого центра крайне сложно из-за большого количества автотранспорта. Однако уже ночью грейдеры и трактора - щетки вернутся на магистрали, чтобы продолжать расширять дорожное полотно.

