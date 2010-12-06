Камчатский пешеход пошёл на таран на "КамАЗ"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 6 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудниками следственного отдела елизовской милиции возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) в отношении 45-летнего пешехода.

ДТП произошло на 45 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. Мужчина с приятелем шел пешком из Центральных Коряк в сторону Елизова. 45-летний гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, его «вынесло» на дорогу, и он создал опасную ситуацию для водителя «КамАЗа». Чтобы не сбить человека, тот был вынужден резко затормозить. Машину занесло, прицеп «КамАЗа» вынесло на встречную полосу, где произошло его столкновение с «Тойотой-Карина». В результате ДТП 27-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ведётся следствие, сообщила пресс-служба УВД по Камчатскому краю.

Пешеходу грозит до 4 лет лишения свободы.