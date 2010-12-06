На Сахалине с начала года потребительские цены выросли почти на 10 процентов

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 6 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В ноябре 2010 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,8%, за период с начала года - 109,9%, , сообщили в Сахалинстате.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,6%, услуги - на 0,5%.

Из продовольственной группы товаров в ноябре наибольшее подорожание зарегистрировано на крупу гречневую-ядрицу - на 8,8%, масло подсолнечное - на 7,9%, сахар-песок подорожал на 16,6%, молоко и молочная продукция - на 1,7%.

За месяц овощи подорожали - на 5,6%. Более всего подорожала капуста белокочанная - на 11,4%, лук репчатый - на 3,6%,свекла столовая - на 4,7%, морковь - на 1,9%.

На отдельные виды фруктов отмечалось повышение цен: на 6,4% подорожали апельсины, на 1,8% лимоны.

Алкогольные напитки за месяц подорожали на 0,7%, в том числе вина виноградные - на 0,3%, пиво - на 1,2%.

Из группы непродовольственных товаров за месяц подорожали: табачные изделия - на 3,8%, галантерея - на 0,9%, одежда детская - на 0,4%, бельевой трикотаж - на 0,9%.

Дизельное топливо за месяц подорожало на 1,1%, бензин автомобильный - на 0,04%, в том числе бензин автомобильной марки А-76 подешевел на 0,1%, бензин автомобильной марки АИ-95 подорожал - на 0,7%, бензин автомобильной марки АИ-92 подешевел - на 0,3%.

В группе медицинских товаров в наблюдение включено 43 вида медикаментов. На 15 наблюдаемых видов лекарственных средств отмечалось снижение цен. Стали дешевле: амоксицилин - на 6,3%, эналаприл - на 10,4%, гипотиазид - на 2,1%, тимолол - на 5,1%.

В то же время произошло повышение цен на 28 наблюдаемых видов медикаментов. Наибольшее удорожание зарегистрировано на комбинированные анальгетики - на 7,8%, валокардин - на 4,3%, сульфацетамид - на 5,5%, альмагель - на 4,3%, ренни - на 6,6%, Офтан Катахром - на 9,6%, амброксол - на 4,9%.

В ноябре произошло повышение цен на следующие виды услуг: услуги парикмахерских - на 2,1%, ветеринарные услуги - на 1,4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания по Сахалинской области в ноябре составила 3701,32 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора возросла на 1,5%.