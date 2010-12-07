Новый закон о рыболовстве добьет коренные народы Дальнего Востока?

ХАБАРОВСК. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня а Москве на заседании правительственной комиссии под председательством Виктора Зубкова должен решиться важный для дальневосточных аборигенов вопрос о внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» президент ассоциации коренных и малочисленных народов Хабаровского края Любовь Пассар, дальневосточники очень встревожены планами Росрыболовства внести в этот документ фактический запрет национальным общинам ловить рыбу в коммерческих целях.

- Для собственного пропитания ловите, одежду из рыбьей кожи шейте, собакам рыбу скармливайте, а на продажу нельзя, - комментирует планы чиновников Любовь Пассар. – О каком тогда социально-экономическом развитии коренных народов мы можем говорить, когда государство отбирает единственный источник дохода для жителей глубинки.

Представители региональных ассоциаций коренных народов Дальнего Востока направили письмо на имя вице-премьера Зубкова.

- Запрет на реализацию водно-биологических ресурсов, по сути, возвратит коренное население к натуральному обмену, - подчеркивается в обращении. - Запрет на реализацию водно-биологических ресурсов обречет общины на вымирание, а с ними и наши национальные села, которые находятся в труднодоступных местах, вдали от райцентров и вообще от цивилизации.

Идею законодательно запретить общинам коренных народов добывать рыбу в коммерческих целях, глава Росрыболовства Андрей Крайний озвучил на совещании по проблемам рыбодобывающей отрасли в Петропавловске-Камчатском в августе этого года. Чиновник тогда посетовал, что в России нет четких правил определения принадлежности человека к коренным малочисленным народам, что дает определенные экономические преимущества. «Например, на Камчатке человек с южных рубежей говорит, что ощущает себя коряком, а раз коряк - имеет право беспрепятственно ловить рыбу»,- отметил Крайний.

В ходе межрегиональной конференции партии «Единая Россия», которая прошла накануне в Хабаровске, представители коренных этносов Дальнего Востока в присутствии премьер-министра Путина вступили в дискуссию с руководителем Росрыболовства. Выслушав обе стороны, глава Правительства потребовал от чиновников соблюдения прав коренного населения. Но при этом необходимо не допустить использования аборигенов для прикрытия интересов криминальных или полукриминальных структур.

«Нужно сделать таким образом, чтобы за их спиной не вставали никакие структуры, которые под видом коренных малых народов использовали ли бы какие-то льготы и занимались бы крупномасштабной производственной деятельностью. Только об этом идет речь. Но то, что интересы самих малых народов должны быть обеспечены, здесь и спору нет. И я прошу ведомства соответствующим образом это иметь в виду, учесть при рассмотрении тех вопросов, о которых сейчас было сказано, на правительственной комиссии», – подчеркнул премьер.