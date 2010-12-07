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Posted 7 декабря 2010, 03:42

Published 7 декабря 2010, 03:42

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Собору Святой Живоначальной Троицы в Петропавловске нужна помощь

7 декабря 2010, 03:42
Но Рождественская служба обязательно пройдёт в кафедральном храме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - После освящения Собора Святой Живоначальной Троицы все как-то успокоились - построен, освящён, остались мелкие недоделки, сообщается на сайте Петропавловской и Камчатской епархии РПЦ.
Увы, не мелкие. Особенно много проблем с помещениями стилобата. Сил, средств и работы требуется ещё немало. И это только Собору. А рядом законсервированный фундамент колокольни.
Всю осень в Соборе монтировалось тепловентиляционное оборудование. Именно с ним сейчас возникли проблемы. Вернее не с ним, а с оплатой счетов. Собор по-прежнему нуждается в помощи и поддержке – молитвенной и материальной.
Тем не менее, по заверению начальника капитального строительства епархии Александр Тесленко, Рождественская служба, как и планировалось, обязательно пройдёт в Соборе Святой Живоначальной Троицы. А нижний зал Собора готовится к проведению Архиерейской ёлки.
Фото Романа Никитина.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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