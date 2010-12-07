Собору Святой Живоначальной Троицы в Петропавловске нужна помощь

Posted 7 декабря 2010, 03:42
Published 7 декабря 2010, 03:42
Modified 17 сентября 2022, 11:42
Updated 17 сентября 2022, 11:42
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - После освящения Собора Святой Живоначальной Троицы все как-то успокоились - построен, освящён, остались мелкие недоделки, сообщается на сайте Петропавловской и Камчатской епархии РПЦ.
Увы, не мелкие. Особенно много проблем с помещениями стилобата. Сил, средств и работы требуется ещё немало. И это только Собору. А рядом законсервированный фундамент колокольни.
Всю осень в Соборе монтировалось тепловентиляционное оборудование. Именно с ним сейчас возникли проблемы. Вернее не с ним, а с оплатой счетов. Собор по-прежнему нуждается в помощи и поддержке – молитвенной и материальной.
Тем не менее, по заверению начальника капитального строительства епархии Александр Тесленко, Рождественская служба, как и планировалось, обязательно пройдёт в Соборе Святой Живоначальной Троицы. А нижний зал Собора готовится к проведению Архиерейской ёлки.
Фото Романа Никитина.