Собору Святой Живоначальной Троицы в Петропавловске нужна помощь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - После освящения Собора Святой Живоначальной Троицы все как-то успокоились - построен, освящён, остались мелкие недоделки, сообщается на сайте Петропавловской и Камчатской епархии РПЦ.

Увы, не мелкие. Особенно много проблем с помещениями стилобата. Сил, средств и работы требуется ещё немало. И это только Собору. А рядом законсервированный фундамент колокольни.

Всю осень в Соборе монтировалось тепловентиляционное оборудование. Именно с ним сейчас возникли проблемы. Вернее не с ним, а с оплатой счетов. Собор по-прежнему нуждается в помощи и поддержке – молитвенной и материальной.

Тем не менее, по заверению начальника капитального строительства епархии Александр Тесленко, Рождественская служба, как и планировалось, обязательно пройдёт в Соборе Святой Живоначальной Троицы. А нижний зал Собора готовится к проведению Архиерейской ёлки.

Фото Романа Никитина.