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Posted 7 декабря 2010, 03:47

Published 7 декабря 2010, 03:47

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

В Приморье лесопереработка сочетается с защитой лесов

7 декабря 2010, 03:47
За реализацией "таежных" программ следят в администрации края

ВЛАДИВОСТОК. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В области лесного хозяйства администрация края взяла на себя государственные полномочия по охране лесов, сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» губернатор Приморья Сергей Дарькин. Достигнуты неплохие показатели по защите лесного достояния Приморья от пожаров. Это особенно наглядно видно на фоне бушевавших пожаров в центральных областях страны, на Урале, в Забайкалье.
Из года в год в крае повышаются объемы лесопереработки. Построено и успешно работают современные заводы.
Сейчас реализуются проекты по глубокой переработке древесины. Они касаются северных районов, в том числе и в малых поселках. Эти предприятия представляют широкий ассортимент выпускаемой продукции, которая пользуется спросом внутри страны и за рубежом.
Развитие лесного производства не идет вразрез с экологическими проектами. К примеру, на территории Верхнебикинского заказника администрация края не допустит рубки вообще.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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