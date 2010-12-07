В Приморье лесопереработка сочетается с защитой лесов

ВЛАДИВОСТОК. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В области лесного хозяйства администрация края взяла на себя государственные полномочия по охране лесов, сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» губернатор Приморья Сергей Дарькин. Достигнуты неплохие показатели по защите лесного достояния Приморья от пожаров. Это особенно наглядно видно на фоне бушевавших пожаров в центральных областях страны, на Урале, в Забайкалье.

Из года в год в крае повышаются объемы лесопереработки. Построено и успешно работают современные заводы.

Сейчас реализуются проекты по глубокой переработке древесины. Они касаются северных районов, в том числе и в малых поселках. Эти предприятия представляют широкий ассортимент выпускаемой продукции, которая пользуется спросом внутри страны и за рубежом.

Развитие лесного производства не идет вразрез с экологическими проектами. К примеру, на территории Верхнебикинского заказника администрация края не допустит рубки вообще.