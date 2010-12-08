Приморские угонщики меняют "ориентацию"

ВЛАДИВОСТОК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Странный угон был отмечен в Михайловском районе Приморья. 19-летний молодой человек украл эвакуатор для... дальнейшей продажи.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Приморскому краю, о происшествии нраяду ДПС сообщили охранники арестплощадки села Михайловка. Рано утром сотрудники охраны увидели молодого человека, пытавшегося завести эвакуатор (который находился за пределами стоянки), "извлекли" его из машины и прогнали. При отработке района буквально метрах в двухстах от места происшествия, рядом со стационарным постом СП "Михайловка", подозреваемый был задержан сотрудниками автоинспекции.

Преступником оказался нигде не работающий и не учащийся 19-летний молодой человек, который, не оказав сотрудникам правоохранительных органов сопротивления, признался, что собирался угнать автомашину для дальнейшей продажи. Кроме того, было установлено, что юноша состоит на учете в наркологическом диспансере. Для дальнейшего разбирательства молодой угонщик доставлен в дежурную часть Михайловского ОВД.