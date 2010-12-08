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Posted 8 декабря 2010, 00:40

Published 8 декабря 2010, 00:40

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Приморские угонщики меняют "ориентацию"

8 декабря 2010, 00:40
Сюжет
Происшествие
19-летний "рационализатор" намеревался выгодно сбыть спецхтехнику

ВЛАДИВОСТОК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Странный угон был отмечен в Михайловском районе Приморья. 19-летний молодой человек украл эвакуатор для... дальнейшей продажи.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Приморскому краю, о происшествии нраяду ДПС сообщили охранники арестплощадки села Михайловка. Рано утром сотрудники охраны увидели молодого человека, пытавшегося завести эвакуатор (который находился за пределами стоянки), "извлекли" его из машины и прогнали. При отработке района буквально метрах в двухстах от места происшествия, рядом со стационарным постом СП "Михайловка", подозреваемый был задержан сотрудниками автоинспекции.
Преступником оказался нигде не работающий и не учащийся 19-летний молодой человек, который, не оказав сотрудникам правоохранительных органов сопротивления, признался, что собирался угнать автомашину для дальнейшей продажи. Кроме того, было установлено, что юноша состоит на учете в наркологическом диспансере. Для дальнейшего разбирательства молодой угонщик доставлен в дежурную часть Михайловского ОВД.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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