В Кроноцком заповеднике на Камчатке работали волонтёры (фоторепортаж)

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В этом сезоне в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике побывало 30 добровольцев. Германия, Франция, Израиль, больше десятка российских городов. География участников волонтёрской программы – это практически вся Евразия. Для многих путешествие на край земли, в Кроноцкий заповедник было давней сокровенной мечтой. Работа на добровольных началах делает её реальностью.

«Нет смысла в рассказах о чуде. Его нужно ощутить и пережить самому. Но главное, оно есть. Физическое и вполне реальное. Снова и снова возвращаюсь мысленно туда, в рай, овладевший навеки моим сердцем. Тысячи раз пересматриваю фотографии. Тоскую невероятно. Я благодарна руководству Кроноцкого заповедника за возможность вживую увидеть и прикоснуться к волшебству и девственности природы. Я благодарна Камчатке за самое высокое, прекрасное, просто невозможное звездное небо, миллиардами искрящихся точек раскинувшееся над головой в черноте и таинственности ночи. Я обрела второй дом, свое духовное пристанище, настоящих друзей и очень богатый и полезный опыт на всю жизнь», - написала Ирина Руденко (г. Пермь), работавшая этим летом волонтёром на Курильском озере (Южно-Камчатский заказник). Девушке, кстати, довелось «вживую» увидеть Владимира Путина, когда он посещал Южно-Камчатский федеральный заказник.

Первую «тропинку» в Кроноцкий волонтёры «набивают» с помощью глобальной сети. На сайте заповедника (www. kronoki.ru) в разделе «Направление деятельности» можно найти подробную информацию о добровольческом труде в отделе охраны, отделе экопросвещения и отделе науки.

Труд в отделе охраны, конечно, больше по плечу крепким мужчинам. Волонтёры расчищают тропы, устанавливают аншлаги, ремонтируют служебные и жилые помещения. Из всех гостей руководитель отдела охраны Андрей Бородин особо отмечает Максима Беликова, (г. Апатиты) и Александра Травкина (г. Ковдор). Юноши картировали нитки маршрута данными GPS, ремонтировали тропы и вертолётную площадку в геотермальной кальдере Узон. Большую помощь оказал спортивно-горнолыжный клуб «Алней» и клуб друзей ООПТ Камчатки «Ирбис».

Поддержание чистоты, готовка, продажа книг и сувениров – больше подходят прекрасной половине. Волонтёр Ирина Кокорина (кстати, военный мичман) во время работы в Долине гейзеров нашла уцелевшую после оползня 2007 года орхидею.

Работа со СМИ, продажа сувенирной продукции, рекламно-издательская, экскурсионная, образовательная, выставочная деятельности, создание кино и видеопродукции, помощь в проведении акций и мероприятий – такие варианты волонтёрам предлагает экопросвет. Руководитель отдела Анна Черникова отметила Марину Манжуло (г. Елизово) и Дарью Злотникову (г. Петропавловск-Камчатский). Волонтёры создали в векторном виде эмблемы ФГУ «Кроноцкий заповедник», разработали дизайн-проекты и эскизы информационных стендов. Фотографы Сергей Иванов (г. Киров), Адам Кириленко (г. Елизово), Сергей Краснощеков и Юрий Калинин (г. Петропавловск-Камчатский) сделали прекрасные снимки и передали их в заповедник.

В отделе науки год выдался «урожайным» на визиты волонтеров, особенно издалека. В июле на Камчатку прилетел певчий орнитолог из Баварии. Армин Герген изучал местных птиц, составлял отчеты, фотоколлекции. И поразил общественность полуострова умением пародировать голоса десятков птиц. Следом за баварцем Кроноцкий заповедник навестил Шмюэль Явин, орнитолог из Израиля. Француз Ги Лянор помогал по ремонту домиков на Синем Доле и Бурлящем и осуществлял фотосъемку рельефа. Ги – завсегдатай Кроноцкого заповедника, прилетает сюда с 2005 года. Татьяна Хакимулина (г. Новочебоксарск) помогала при картировании пихтовой рощи. Светлана Рудакова (г. Елизово) проводила сбор макрозообентоса и учет насекомых (шмели, пчелы, махаоны) в Долине гейзеров. Четыре студентки МГУ проделали огромную работу по тахеометрической съемке в Узон-Гейзерном районе.

Кроноцкий заповедник принимает и рассматривает заявки от волонтёров на 2011 год. Работы на территории предстоят сложные, но интересные, каждый найдёт что-то по душе: можно молотком помахать на свежем воздухе, покулинарить, посчитать насекомых, провести геоботанические изыскания.

5 декабря в большинстве стран мира празднуют Международный день добровольцев. Он был учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. Этот день предназначается в благодарность всем людям, добровольно внёсшим вклад в развитие экономики и социальных и природоохранных программ на территории многих государств.

Всем добровольцам заповедник отправил благодарственные письма и поздравления с международным днем волонтёра.

