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Posted 8 декабря 2010, 06:39

Published 8 декабря 2010, 06:39

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Во Владивосток приедет капитан команды "Федор Двинятин"

8 декабря 2010, 06:39
Александр Гудков проведет финал Дальневосточной лиги КВН

ВЛАДИВОСТОК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке активно идет подготовка к главной игре сезона. Команда "КРАЕВеды" (ЗабГГПУ) прибыла в столицу Приморья за неделю до игры. Команды Владивостока активно еще без участия редакторов дорабатывают материал, снимают видеоролики. Команды Находки отрепетировали свои выступления на игре Находкинской лиги КВН в прошедшее воскресенье.

Прибывают сегодня в город у моря на первые просмотры и редакторы лиги Александр Мадич из Москвы и Евгений Усов из Находки.Подходит к концу 10-ый юбилейный сезон неожиданностей официальной межрегиональной Дальневосточной лиги Международного Союза КВН ТТО «АМиК».


И вправду сезон был неожиданным: начался большим Дальневосточным фестивалем по традиции в апреле, одна игра 1/8 финала с участием всех команд сезона, новый члены жюри, зрители, участвующие в разминке и получающие USB-модемы от МТС, после четвертьфиналов два полуфинала аутсайдеров и фаворитов, финал…

На этот раз зрителей ждут новые неожиданности. Во-первых, в составе жюри – специальный гость – Александр Гудков, команда КВН «Федор Двинятин». Во-вторых, состав жюри будет максимально расширен – 17 экспертов юмора. В-третьих, в составе жюри как новые так и уже знакомые лица – Сергей Лысак, Иван Панфилов, Николай Морозов, Виктор Галкин, Дмитрий Чугунов, Лев Аньков, Владимир Новиков, Юрий Копылов, Сергей Матлин, Юлия Вельбик, Игорь Егоров, Елена Мадич, Андрей Волков, Алексей Макаров. Каждый конкурс будет оценивать новый состав жюри.

Ведущий Александр Мадич расскажет о новом сезоне ДВ лиги, юбилейном сезоне – 50 лет КВН в Приморском крае, что тоже будет неожиданно.

Финал состоится 11 декабря в 18.00 в «FESCO-hall". В нем примут участие команды: "Объединённая корейка" (ВГУЭС), "эНФэ" (НФ ВГУЭС), "Союзмультфильм" (филиал ДВГТУ, Находка), сборная ДВГТУ, "КРАЕведы" (ЗабГГПУ, Чита).

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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