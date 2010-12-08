Во Владивосток приедет капитан команды "Федор Двинятин"

Posted 8 декабря 2010, 06:39
Published 8 декабря 2010, 06:39
Modified 17 сентября 2022, 11:42
Updated 17 сентября 2022, 11:42
ВЛАДИВОСТОК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке активно идет подготовка к главной игре сезона. Команда "КРАЕВеды" (ЗабГГПУ) прибыла в столицу Приморья за неделю до игры. Команды Владивостока активно еще без участия редакторов дорабатывают материал, снимают видеоролики. Команды Находки отрепетировали свои выступления на игре Находкинской лиги КВН в прошедшее воскресенье.
Прибывают сегодня в город у моря на первые просмотры и редакторы лиги Александр Мадич из Москвы и Евгений Усов из Находки.Подходит к концу 10-ый юбилейный сезон неожиданностей официальной межрегиональной Дальневосточной лиги Международного Союза КВН ТТО «АМиК».