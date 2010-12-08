Во Владивосток приедет капитан команды "Федор Двинятин"

ВЛАДИВОСТОК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке активно идет подготовка к главной игре сезона. Команда "КРАЕВеды" (ЗабГГПУ) прибыла в столицу Приморья за неделю до игры. Команды Владивостока активно еще без участия редакторов дорабатывают материал, снимают видеоролики. Команды Находки отрепетировали свои выступления на игре Находкинской лиги КВН в прошедшее воскресенье.