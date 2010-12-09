Глава Хабаровского края поздравил работников телевидения Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК. 9 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня телевидение Комсомольска-на-Амуре отмечает 50-летие. Созданное в шестидесятые годы прошлого века по инициативе инженеров-связистов, местное телевидение прошло непростой путь развития от небольшой любительской студии до современной телекомпании, которая сегодня по праву занимает ведущее место среди СМИ Комсомольска.

«На протяжении полувека телевидение Комсомольска творили незаурядные журналисты, возглавляли видные личности. Славный юбилей - замечательный повод ещё раз поблагодарить за всё, что сделано вами для становления общественной жизни в Комсомольске-на-Амуре, для развития журналистики в Хабаровском крае», - говорится в поздравлении губернатора.

Он подчеркнул, что благодаря телевидению мы видели на экране историю Комсомольска-на-Амуре и всего края - строительство БАМа, моста через Амур, реформирование «Амурстали», новые корабли, подводные лодки и лучшие в мире самолёты.

«Для меня телевидение Комсомольска — это и знакомство с Москвой по первой трансляции с Красной площади, и памятная до сих пор передача «От всей души» с Валентиной Леонтьевой из Дворца культуры ЗЛК. Уверен, что зрители по-прежнему любят и ждут именно ваши программы», - отметил В. Шпорт в поздравлении

Глава края пожелал сотрудникам студии новых профессиональных достижений, финансовой стабильности, личных успехов, здоровья и благополучия.

