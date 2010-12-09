Камчатские энергетики ограничили должника

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - За неисполнение обязательств по оплате текущего потребления электроэнергии ОАО «Камчатскэнерго» с 7 декабря ввело ограничение подачи электроэнергии на объекты ОАО «44 Электрическая сеть». Долг превысил 70 миллионов рублей.

ОАО «44 Электрическая сеть» является крупным военным оптовым покупателем электроэнергии у ОАО «Камчатскэнерго», и одновременно её перепродавцом через присоединенные электрические сети на объекты Министерства обороны РФ и других коммерческих потребителей. При этом «44 электросети» являются хозрасчётным потребителем, взаимоотношения с которым строятся на основании договора энергоснабжения и регулируются Гражданским кодексом РФ. В соответствии с ним ОАО «Камчатскэнерго» обязуется продавать потребителю электроэнергию, а абонент обязуется оплачивать её потребление.

Однако с октября «44 электросети» не платят по счетам.

С целью снижения дебиторской задолженности ОАО «Камчатскэнерго» предложило предприятию самостоятельно ввести ограничение подачи электроэнергии своим потребителям, которые в свою очередь ненадлежащим образом исполняют обязательства перед ОАО «44 Электрическая сеть». Однако данное предложение энергетиков было оставлено без внимания.

В соответствии с действующим законодательством и договором электроснабжения 7 декабря на оборудовании подстанции «Приморская» были установлены токовые уставки, ограничивающие отпуск электрической энергии в размере 10 процентов от объёма фактической нагрузки. В случае невыполнения потребителем требований по погашению задолженности, ОАО «Камчатскэнерго», руководствуясь нормами действующего законодательства, имеет право ввести санкции полного ограничения режима потребления электроэнергии до величины аварийной брони.

Ответственность за отключение объектов, ограничение которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства полностью лежит на руководстве предприятия-должника, сообщила пресс-служба ОАО «Камчатскэнерго».