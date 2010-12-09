Камчатские сельчане сильно захотели выпить

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В поселке Апача Усть-Большерецкого района поздно вечером двое местных жителей в магазине «Весна» открыто украли упаковку пива.

Накануне в магазин, расположенный в квартире жилого дома, завезли товар. Продавец ещё не успела разложить его по местам, в коридоре стояли коробки. Внимание вошедших молодых людей привлекла стоящая на полу упаковка пива. Один из них, не обращая внимания на продавца, схватил коробку и бросился к выходу. Добычей грабителя стали шесть бутылок пива «Амур».

Менее чем через час грабители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Продавец не просто описала преступников, но и назвала имя одного из них - двадцатилетний парень оказался не только её односельчанином, но и дальним родственником.

Сотрудниками милиции изъято четыре бутылки пива. Сумма материального ущерба составила 570 рублей. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба УВД по Камчатскому краю.