Приморские проектировщики встретятся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 9 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — 16 декабря во Владивостоке соберутся более 80 глав проектных организаций.

Как сообщает пресс-служба Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство проектировщиков Приморского края, участники обсудят итоги внедрения саморегулирования в строительстве и наметят планы дальнейшего развития.

Кроме того, в связи с изменениями в Градостроительном кодексе планируется утвердить новую редакцию документов.

Начало собрания в 14:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 4, здание Приморского политехнического колледжа, корпус строительного отделения, актовый зал 2-этаж.