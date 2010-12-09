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Posted 9 декабря 2010, 03:59

Published 9 декабря 2010, 03:59

Modified 17 сентября 2022, 11:40

Updated 17 сентября 2022, 11:40

Приморские проектировщики встретятся во Владивостоке

9 декабря 2010, 03:59
В повестке встречи — итоги года и планы дальнейшего развития

ВЛАДИВОСТОК. 9 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — 16 декабря во Владивостоке соберутся более 80 глав проектных организаций.
Как сообщает пресс-служба Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство проектировщиков Приморского края, участники обсудят итоги внедрения саморегулирования в строительстве и наметят планы дальнейшего развития.
Кроме того, в связи с изменениями в Градостроительном кодексе планируется утвердить новую редакцию документов.
Начало собрания в 14:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 4, здание Приморского политехнического колледжа, корпус строительного отделения, актовый зал 2-этаж.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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