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Posted 9 декабря 2010, 00:38

Published 9 декабря 2010, 00:38

Modified 17 сентября 2022, 11:40

Updated 17 сентября 2022, 11:40

В столице ЕАО прошла конференция "Добровольчество - стиль жизни молодых"

9 декабря 2010, 00:38
Волонтеры и представители образовательных учреждений договорились работать сообща

БИРОБИДЖАН. 9 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В столице ЕАО прошла городская конференция "Добровольчество - стиль жизни молодых". Мероприятие организовано городской мэрией и службой наркоконтроля, сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа".
Лидеры волонтерских корпусов Биробиджана и представители образовательных учреждений ЕАО договорились работать сообща. В работе конференции приняли участие заместители директоров школ по воспитательной работе, профессиональных училищ, учреждений начального, среднего и высшего профобразования, кураторы волонтерских корпусов и сами добровольцы. Главные организаторы мероприятия - отдел образования мэрии Биробиджана, ОГБУ "Центр социально-психологической помощи семье и молодежи", Служба наркоконтроля РУФСКН России по ЕАО.
С приветствием к волонтерам обратился руководитель областной наркополиции Александр Андрюшко. Он отметил, что сегодня на территории автономии между правоохранительной структурой и организациями, призванными защитить детей от алкоголизма и наркомании, налажено плодотворное сотрудничество. Большая роль в профилактике сегодня отводиться именно добровольцам различных возрастов, тем, кто идет в свою социальную среду и рассказывает о болезнях общества.
Важность работы волонтеров отметил и начальник управления по демографии и молодежной политики правительства ЕАО Вадим Войтенков.
«Нужно чтобы молодые волонтеры работали не только со своими сверстниками, а обращали бы внимание и на инвалидов. Большинство таких людей страдает от одиночества. Обязательно обратите свое внимание и них, - посоветовал он лидерам.
По окончании конференции были подведены итоги городского конкурса молодежного творчества "За здоровый образ жизни!". Лучшим авторам вручили дипломы и подарки. Отметили и работу кураторов и сподвижников. Почетный диплом получила давний друг волонтерского движения подполковник полиции Татьяна Мелехова. Отметили и группу участников федерального проекта "Служба крови".

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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