Борис Невзоров поздравил камчатцев с юбилеем Корякского округа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 10 декабря, исполняется 80 лет со дня образования Корякского округа. Председатель Законодательного cобрания Камчатского края Борис Невзоров поздравил камчатцев с этим событием.

- Дорогие земляки! Друзья! От имени Законодательного собрания Камчатского края, регионального отделения партии «Единая Россия» я искренне поздравляю всех c 80-летием со дня образования Корякского округа.

Его создание в 1930 году - одна из самых ярких страниц истории нашего региона. С этого момента началось активное развитие на территории округа народного хозяйства, строительство крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, появилось наземное, воздушное и транспортное сообщения, связь, радио и телевидение. Это дало импульс для того, чтобы вывести жизнь населения этой территории на качественно новый уровень.

Сегодня перед нами стоят очередные важные задачи, главная из которых – повышение уровня жизни камчатцев, особенное тех, кто проживает в отдалённых уголках полуострова.

В прошлом году в Палане сданы два стратегически важных объекта - новый аэровокзал и противотуберкулезный диспансер. Впереди строительство детского садика в Аянке, завершение автозимника Анавгай – Палана. В бюджете на 2011 год и плановый период до 2013 года предусмотрены значительные средства на строительство жилья и новых социальных объектов.

Корякский округ - край уникальной, практически нетронутой природы, нехоженых троп; центр богатейших национальных традиций, неповторимое явление не только для Камчатского края, но и России в целом!

Корякия - удивительное место, где испокон веков в мире и согласии живут представители разных национальностей: коряки, ительмены, чукчи и эвены – искренние, отзывчивые, чистые душой и сердцем люди.

Уникальные обычаи и традиции коренных народов округа пополняют и обогащают палитру культурной жизни нашей многонациональной страны. Эта земля подарила миру десятки талантливых писателей, поэтов, художников и деятелей культуры, сотни самобытных танцевальных коллективов, прославившихся далеко за пределами Родины. В их числе известные писатели Георгий Поротов, Владимир Коянто, замечательные мастера кисти Кирилл Килпалин, Виталий Запороцкий, народные мастерицы Мария Притчина и Наталья Эвгур, государственный академический корякский ансамбль «Мэнго», национальные корякские ансамбли «Северные зори», ительменский ансамбль «Эльвель» и многие другие.

Невозможно не любить этот край и не испытывать гордость за жителей, своим трудом прославляющих его! От всей души желаю всем жителям Корякского округа бодрости, оптимизма, успехов во всех начинаниях! Крепкого здоровья, мира, тепла и благополучия вам и вашим близким! С праздником!