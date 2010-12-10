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Posted 10 декабря 2010, 01:56

Published 10 декабря 2010, 01:56

Modified 17 сентября 2022, 11:40

Updated 17 сентября 2022, 11:40

"Миссис Россия" из Владивостока поборется за корону первой красавицы мира

10 декабря 2010, 01:56
Из-за военного конфликта в Южной Корее финал конкурса перенесли больше, чем на полгода

ВЛАДИВОСТОК. 10 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Поездка в Южную Корею на международный конкурс красоты жительницы Владивостоке Вероники Дремлюга отложена.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» одна из руководителей модельного агентства «Red star – Maxi-m» Светлана Оксюзьян, Вероника, которая в сентябре этого года получила титул «Миссис Россия», должна была представлять наше страну на международном конкурсе в конце октября. В этом году финал «Миссис мира» должен был проходить в Южной Корее. Однако из-за военного конфликта на корейском полуострове между Северной и Южной Кореей конкурс отложен до мая будущего года.

Напомним, Вероника Дремлюга в мае 2010 года стала победительницей приморского конкурса красоты «Мисс Приморье», а в сентябре представила край на конкурсе «Миссис Россия», проходившем в Саратовской области. Вероника замужем и воспитывает 4-летнюю дочку.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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