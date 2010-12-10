"Миссис Россия" из Владивостока поборется за корону первой красавицы мира

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» одна из руководителей модельного агентства «Red star – Maxi-m» Светлана Оксюзьян, Вероника, которая в сентябре этого года получила титул «Миссис Россия», должна была представлять наше страну на международном конкурсе в конце октября. В этом году финал «Миссис мира» должен был проходить в Южной Корее. Однако из-за военного конфликта на корейском полуострове между Северной и Южной Кореей конкурс отложен до мая будущего года.