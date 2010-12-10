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Posted 10 декабря 2010, 06:02

Published 10 декабря 2010, 06:02

Modified 17 августа 2022, 09:14

Updated 17 августа 2022, 09:14

Спасатели Хабаровского края предупреждают об ухудшении погодных условий

10 декабря 2010, 06:02
Завтра ожидается снег, местами сильный, усиление ветра до 15 метров секунду

ХАБАРОВСК. 10 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю прогнозируется возможность возникновения происшествий, обусловленных аварийными ситуациями на объектах энергоснабжения, теплоснабжения, нарушениями в работе объектов энергоснабжения, теплоснабжения, транспорта, функционировании объектов жизнеобеспечения, связанных с ухудшением погодных условий 11-12 декабря.
По информации Хабаровского ЦГМС – РСМЦ 11 декабря в южных и части центральных районах Хабаровского края (города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Солнечный Бикинский, Вяземский, им..Лазо районы) в связи с выходом глубокого циклона прогнозируются осадки в виде снега, местами сильного, усиление ветра до 10-15 м/с, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
12 декабря в связи со смещением циклона на северо-восток, на побережье Татарского пролива (Советско-Гаванский, Ванинский районы) прогнозируется выпадение осадков в виде снега, местами сильного.
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлено предупреждение главам муниципальных образований данных районов. Им рекомендовано принять комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.

#Новости#Хабаровский край#Общество
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