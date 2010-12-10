В лесах под Белогорском началась охота на лесорубов-нелегалов

БЕЛОГОРСК. 10 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В преддверии празднования нового года белогорские милиционеры объявили охоту на «черных лесорубов». В Белогорске стартовала ежегодная комплексная оперативно – профилактическая операции «Новогодняя ель».

В поле внимание правоохранительных органов попадут поставщики и продавцы новогодних деревьев. В прошлом году за незаконную вырубку деревьев хвойных пород сотрудниками милиции было составлено 6 протоколов. Штраф за самовольно срубленное дерево составляет 3000 рублей. При этом нарушитель должен будет заплатить еще и за восстановление елки, а это 668 рублей.

Как обычно милиционеры будут действовать совместно с Белогорским лесничеством. В рамках мероприятия буде осуществляться патрулирование лесопосадки, а так же будут проверенны документы у продавцов елей.

Для населения города будет проведена профилактическая работа через средства массовой информации. Покупатели должны знать, что при покупке ели, у продавца должна быть накладная на имеющийся товар, а также он обязан будет выдать товарный чек, напоминает пресс-служба городской администрации.