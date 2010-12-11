Во Владивостоке переносится финал конкурса "Океанский проспект"

ВЛАДИВОСТОК. 11 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Грандиозный финал городского конкурса молодых авторов и исполнителей эстрадной песни «Океанский проспект» переносится на 20 декабря! Он состоится в главном зале ВГУЭС. Начало мероприятия в 18 часов.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в течение года 13 молодых вокалистов повышали свой профессиональный уровень - учились красиво петь, танцевать и подавать себя зрителю. Их песни уже в ротации на радио, вышел в свет их первый компакт-диск, который будет презентован на заключительном гала-концерте 20 декабря. «Океанский проспект» можно назвать владивостокской «фабрикой звезд». В творческой молодежной среде Владивостока это первый проект, предоставляющий такие возможности и перспективы певцам, поэтам и композиторам.

Он появился благодаря поддержке главы города Игоря Пушкарёва. Ведь средства на его проведение выделены из бюджета города. И для самой молодежи участие в проекте было совершенно бесплатным. Главное, что необходимо было представить на конкурс - это свои вокальные данные, неуемное желание расти профессионально и стать звездой. Организация "Океанского проекта" была поручена управлению по делам молодежи администрации Владивостока совместно с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса.

Еще в феврале 2010 года в адрес оргкомитета поступило более 100 заявок на участие. С утра до позднего вечера жюри проводило прослушивание участников, молодежь активно приходила на кастинги. По словам организаторов, желающих во Владивостоке петь и выступать со своими песнями немало. В итоге для участия в проекте были отобраны более 20 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Благодаря "Океанскому проспекту" молодые певцы смогли значительно повысить свой профессиональный уровень и завести массу новых знакомств. Для участников проекта была организована специальная школа, где они обучались вокалу и хореографии, работе с микрофоном, занимались фитнесом и проходили различные мастер-классы, а с помощью продюсерского центра "Инстудио" смогли записать песни в профессиональной звукозаписывающей студии.

На финальном гала-концерте 20 декабря для зрителей выступят финалисты:

•Олеся Яковлева,

•Ася Хрусталева,

•Александр Пстыга,

•Дмитрий Сабитов,

•Любовь и Елена Градинар ("Близняшки"),

•Маргарита Кирейченко,

•Максим Дудников,

•Александра Кузина,

•Оксана Терехова,

•Катя Шубина,

•Антонина Токликишвили,

•Диана Нуждина.

