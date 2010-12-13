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Posted 13 декабря 2010, 03:23

Published 13 декабря 2010, 03:23

Modified 17 сентября 2022, 11:40

Updated 17 сентября 2022, 11:40

На Камчатке пройдёт "горячая линия" на тему "Как увеличить будущую пенсию?"

13 декабря 2010, 03:23
Она состоится завтра, 14 декабря, с 10 до 13 часов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 14 декабря с 10.00 до 13.00 в Отделении Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю, а также во всех территориальных органах ОПФР, состоится прямая телефонная линия для граждан «Как самостоятельно увеличить будущую пенсию?». Земляки смогут задать свои вопросы и получить квалифицированную помощь по Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
В краевом отделении ПФР на обращения земляков будет отвечать начальник отдела организации персонифицированного учета Андрей Шалфицкий.
Как обычно, на наиболее часто встречающиеся вопросы ответы будут даны через средства массовой информации.
Телефон горячей линии в ОПФР по Камчатскому краю: 42-90-30;
в УПФР в г. Петропавловске-Камчатском: 219-116, 219-138;
в УПФР в Елизовском районе: (41431) 7-16-61;
в УПРФ в г. Вилючинске: (41535) 3-27-65.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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