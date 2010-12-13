На Камчатке пройдёт "горячая линия" на тему "Как увеличить будущую пенсию?"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 14 декабря с 10.00 до 13.00 в Отделении Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю, а также во всех территориальных органах ОПФР, состоится прямая телефонная линия для граждан «Как самостоятельно увеличить будущую пенсию?». Земляки смогут задать свои вопросы и получить квалифицированную помощь по Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

В краевом отделении ПФР на обращения земляков будет отвечать начальник отдела организации персонифицированного учета Андрей Шалфицкий.

Как обычно, на наиболее часто встречающиеся вопросы ответы будут даны через средства массовой информации.

Телефон горячей линии в ОПФР по Камчатскому краю: 42-90-30;

в УПФР в г. Петропавловске-Камчатском: 219-116, 219-138;

в УПФР в Елизовском районе: (41431) 7-16-61;

в УПРФ в г. Вилючинске: (41535) 3-27-65.