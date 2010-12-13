Станет ли китайское "Гу Ба Жоу" привычной пищей для владивостокцев?

Свинину необходимо нарезать полосками толщиной 1 см и длиной 3-5 см. затем готовится кляр: взбитые яйца, крахмал, соль. Мясо обваливается в кляре и жарится на сковороде на предварительно разогретом масле. Отдельно обжаривается лук, чеснок в томатном соусе с добавлением двух столовых ложек кипятка. Затем добавляется уже обжаренное в кляре мясо, морковь и тушится 1-2 минуты. Остается добавить сахар, соль и уксус, и «Гу Ба Жоу» готово.