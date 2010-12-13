Станет ли китайское "Гу Ба Жоу" привычной пищей для владивостокцев?

Posted 13 декабря 2010, 07:03
Published 13 декабря 2010, 07:03
Modified 17 сентября 2022, 11:40
Updated 17 сентября 2022, 11:40
ВЛАДИВОСТОК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Мастер-классом по приготовлению блюд национальной кухни завершилась Неделя китайской культуры, проходящая на базе Дальрыбвтуза. Свои кулинарные творения представили студенты из Харбина, Даляня, Чаньчуня и ученики владивостокской школы №9.
Стоит отметить, что все представленные блюда были мясными. Студенты из Чаньчуня приготовили острую курицу с арахисом, Даниил Иванников из школы №9 представил на суд собравшимся пельмени с капустой и говядиной.
«Пельмени — это исконно китайское блюдо, - рассказал Даниил. - Раньше его подавали только к императорскому столу, но позже оно стало общедоступным. Сейчас в Китае готовят пельмени с разнообразными начинками».
Но самым популярным угощением стало мясо в сладких соусах. Например, харбинские студенты приготовили классическое «Гу Ба Жоу» - мясо в кисло-сладком соусе и кляре. Вторым блюдом от харбинцев была свинина с ананасами. Как оказалось все представленные блюда несложно приготовить дома.
«Гу Ба Жоу» от ученика школы №9 Дмитрия Цветкова
500 граммов свинины
2 яйца
сахар
морковь
лук
чеснок
1 столовая ложка крахмала
2 столовые ложки томатного соуса
Соль и перец по вкусу
Свинину необходимо нарезать полосками толщиной 1 см и длиной 3-5 см. затем готовится кляр: взбитые яйца, крахмал, соль. Мясо обваливается в кляре и жарится на сковороде на предварительно разогретом масле. Отдельно обжаривается лук, чеснок в томатном соусе с добавлением двух столовых ложек кипятка. Затем добавляется уже обжаренное в кляре мясо, морковь и тушится 1-2 минуты. Остается добавить сахар, соль и уксус, и «Гу Ба Жоу» готово.
Острая курица с арахисом
Куриное мясо нарезается кубиками, добавляется соль, черный перец, рисовое вино, крахмал. Жарить все это нужно в сковороде с высокими бортами 3 минуты. Острый перец, чеснок и имбирь жарится на малом огне, потом добавляется курица, сахар, уксусная эссенция, крахмал и арахис. На стол готовое блюдо подается с зеленью.
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