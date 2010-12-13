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Posted 13 декабря 2010, 08:32

Published 13 декабря 2010, 08:32

Modified 17 сентября 2022, 11:40

Updated 17 сентября 2022, 11:40

В Приморье реализуется 69 мощных инвестиционных проектов

13 декабря 2010, 08:32
Сюжет
Спорт
"Приморское кольцо", по мнению администрации края, - один из приоритетных

ВЛАДИВОСТОК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — В апреле в Приморье начнется строительство автодрома мирового уровня «Приморское кольцо».
О социальной и политической значимости реализации этого проекта рассказал директор департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Игорь Хрущев:
- Поддержка молодежного спорта — одно из основных направлений реализации политики государства и следовательно приоритетное направление работы администрации края. Мы реализуем программы, способствующие развитию спортивной культуры среди молодежи и всего населения. Расширяем спортивную базу Приморья за счет строительства новых спортивных комплексов и площадок. Сегодня в крае реализуется 69 мощных инвестиционных проектов общей стоимостью 2 трлн рублей, и «Приморское кольцо» - один из мощнейших среди них и по уровню вложенных инвестиций и по ожидаемому мультипликативному эффекту. На базе «Приморского кольца» планируется создание детских и юношеских спортивных школ. Автомобильный спорт Приморья выйдет на новый этап исторического развития. Строительство автодрома даст толчок к развитию мастерства наших местных спортсменов, станет залогом успешной подготовки спортивного резерва.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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