В ДВГТУ наградили победителей VI Международного фестиваля "Вузовское кино"

ВЛАДИВОСТОК. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — В ДВГТУ завершился VI Международный фестиваль «Вузовское кино».

Как сообщает пресс-служба вуза, закрытие студенческого фестиваля игровых, учебных, научно-популярных и документальных фильмов всегда становится настоящим праздником не только для его участников и победителей, но и для их товарищей по учебе, преподавателей, родителей и друзей. Поэтому в большом зале Пушкинского театра к началу тожества не осталось свободных мест, а гости все прибывали.

С некоторыми из них удалось поговорить.

- Среди лучших можно назвать фильм «Пушкинская – улица студенческая» преподавателя кафедры искусствоведения ДВГТУ Елены Чубрик и оператора Иван Святуха из ДВФУ, - отметил исполнительный директор фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Цинцадзе. – В фильме подробно рассказывается об истории улицы Пушкинской, о прекрасном здании Горного института ДВГТУ. Кстати, текст в фильме читает третьекурсница кафедры искусствоведения ДВГТУ Мария Перловская.

- Ворошиловская батарея, которая показана в нашем фильме «Крепость Владивосток» - это часть исторического музея Тихоокеанского флота, и я надеюсь, что несмотря на строительство, которое идет на Русском острове, она сохранится, потому что, честно говоря, это самая живая и интересная часть всей экспозиции крепости Владивосток”, - поделился своим мнением автор одноименного научно-популярного фильма Андрей Калачинский из ВГУЭС. Соавтор фильма Лариса Прохорова сообщила, что фильм «Крепость Владивосток» создавался в подарок к юбилею города.

Василий Корнеев и Екатерина Беляева, авторы конкурсного фильма «Тривиум», к церемонии закрытия сняли еще один фильм под руководством Антона Бубновского и Андрея Краевского из ДВГТУ. При этом Василий высоко оценил фестиваль, ведь в его рамках прошли необходимые для начинающих кинематографистов мастер-классы сценаристов, режиссеров, операторов и фотохудожников.

- Сегодня молодые люди снимают фильмы о том, что им кажется наиболее важным: одни о природе, другие о своих отношениях, третьих привлекают учебные и научно-популярные сюжеты, - отметил президент международного фестиваля «Вузовское кино», ректор ДВГТУ Анвир Фаткулин. - Для нас очень важно, что в нынешнем, уже шестом по счету фестивале, принимают участие не только вузы Российской Федерации, но и зарубежные университеты. Таки образом, традиция укрепления культурных связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом развивается.

Победители фестиваля получили статуэтки «Студенческой Ники», дипломы, цветы и другие награды. Каждому награждению предшествовал показ лучших эпизодов из фильма-победителя. Зрители от души аплодировали музыкальным и танцевальным подаркам, которые преподнесли студенческие творческие коллективы Молодежного центра ДВГТУ: вокальный ансамбль «Ивушки», ансамбль бального танца «Кристалл», группа брейк-данса «Спецназ». По уже сложившейся традиции кинопраздник завершился выступлением ансамбля барабанщиц, выносом знамен стран-участниц фестиваля и новогодним залпом блестящего конфетти.