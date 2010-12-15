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Posted 15 декабря 2010, 01:11

Published 15 декабря 2010, 01:11

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

Чукотские электростанции перейдут на природный газ

15 декабря 2010, 01:11
В округе откроются предприятия по выпуску газовых баллонов

АНАДЫРЬ. 15 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Перспективу перевода дизельных электростанций на природный газ и создание на Чукотке предприятий по выпуску газовых баллонов для бытовых нужд с использованием голубого топлива, добываемого на Западно-Озерном газовом месторождении обсудили представители законодательной и исполнительной властей Чукотки.
Для реализации подобных планов необходимо разработать региональную целевую программу «Газификация Чукотского АО». Для этого потребуется привлечение ряда научно-исследовательских институтов, серьезные затраты на технико-экономическое обоснование и разработку самого проекта.
Сегодня Чукотка не входит в федеральную программу «Газификация Российской Федерации», а выделение средств на разработку своей, весьма дорогостоящей, программы в нынешних условиях округу может быть не по силам. Тем не менее участники совещания сошлись во мнении, что разработка целевой программы по газификации Чукотки – дело не очень далекой перспективы.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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