Малая авиация Приморья: взлёт и на следующий год

ВЛАДИВОСТОК. 15 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Жители удаленных сёл Приморья активно пользуются авиатранспортом. Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, с начала года пассажирами внутрикраевых авиалиний стали более 7 тысяч человек.

Круглый год еженедельно по маршруту «Владивосток – Кавалерово – Пластун» совершает рейс самолёт ЯК-40. Также еженедельно совершает полёт вертолёт МИ-8 по маршруту «Терней – Агзу – Терней», «Терней - Самарга – Терней» с промежуточными посадками в Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке, Светлой, Единке, и «Терней – Светлая – Терней» с промежуточными посадками в Амгу, Усть-Соболевке и Максимовке. Летом, когда за счёт отдыхающих увеличилось количество пассажиров, рейс «Терней – Светлая» вылетал 2 за в неделю.

Для пассажиров этих маршрутов по инициативе губернатора края Сергея Дарькина были установлены льготные тарифы. Разница между экономически обоснованными тарифами и реальной ценой авиабилетов компенсируется из краевого бюджета. Так, если экономически обоснованный тариф на перелёт «Владивосток – Пластун» составляет 6558 рублей, то реальная цена авиабилета – 986 рублей. По маршруту «Терней – Агзу» перевозка одного пассажира обходятся более чем в 15 тысяч рублей, при этом билет в авиакассе стоит 858 рублей.

По мнению Сергея Дарькина, малая авиация имеет огромную социальную значимость для жителей северных районов края, где недостаточно развита транспортная инфраструктура. Она остаётся единственным быстрым и надёжным способом добраться из маленьких таёжных сёл до районного центра, соединяет населённые пункты, между которыми нет обычных дорог. Дотирование таких маршрутов позволяет сохранить малую авиацию и обеспечить надёжное транспортное сообщение жителям удаленных сёл, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой администрации.