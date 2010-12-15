На Сахалине поддержат коренные народы

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 15 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Москве прошла церемония подписания соглашения о реализации второго «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» на 2011-2015 годы. В церемонии приняли участие губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, главный исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» Андрей Галаев и председатель регионального совета уполномоченных представителей КМНС Сахалина Сергей Курмангужинов.

«План содействия» - трехстороннее партнерство государства, бизнеса и коренных народов, не имеющее аналогов в Российской Федерации. История этого партнерства началась в 2005 году с разработки первого плана (2006-2010 годы). В ходе этой работы были осуществлены масштабные консультации с представителями коренных народов. В подготовке документа приняли участие специалисты «Сахалин Энерджи»и члены регионального совета коренных малочисленных народов Севера (КМНС), представители государственных органов, неправительственных организаций, а также международные эксперты.

Разработка второго плана осуществлялась в соответствии с принципом «свободного, предварительного и осознанного согласия», содержащимся в Декларации ООН о правах коренных народов (2007 год). Это придает документу уникальный характер: промышленная компания впервые в мире успешно применила этот принцип при взаимодействии с обществом.

Как подчеркнул в своем выступлении Александр Хорошавин, первый пятилетний план содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области признан образцом передового опыта, как на международном, так и на национальном уровне.

Он получил высокую оценку со стороны банков и мировой общественности. В его рамках был издан первый букварь уйльта, оказывалась поддержка общинам, родовым хозяйствам, общественным объединениям коренных этносов Сахалина, помощь в оснащении детских садов, библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов в местах традиционного проживания народов Севера. Кроме того, успешные студенты из числа КМНС получили материальную поддержку.

- Мы все с Вами участники поистине исторических событий, потому что нам предстоит коллективное принятие ответственности за дальнейшую судьбу «Плана содействия». Стремление к устойчивому развитию невозможно без сохранения исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. В этой связи хочу подчеркнуть, что правительство Сахалинской области в конце декабря планирует рассмотрение проекта концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, - сказал губернатор.

Глава островного региона также подчеркнул, что комплексный подход в реализации государственной национальной политики предполагает и дальнейшее развитие форм социального и государственно - частного партнерства представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления, промышленных компаний.

Губернатор также выразил надежду на то, что запуск второго плана послужит мобилизации внутренних ресурсов самих коренных народов в интересах нынешнего и будущих поколений.