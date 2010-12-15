Приморский край поднял на Совете Федерации вопросы энергосбережения

ВЛАДИВОСТОК. 15 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по промышленной политике поддержал предложения администрации Приморского края в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой администрации, открывшиеся накануне в Совете Федерации Дни Приморского края – возможность представить регион, рассказать о сегодняшнем дне и перспективах его развития. Не менее важно донести до сенаторов проблемные вопросы, имеющие актуальное значение для края и в решении которых требуется поддержка на федеральном уровне.

Реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае на 2010-2014 года» рассмотрели на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по промышленной политике. К обсуждению вопроса пригласили членов комиссии по естественным монополиям.

Как сообщил участникам вице-губернатор Приморского края Виктор Мясник, программные мероприятия нацелены на снижение энергоемкости валового регионального продукта к 2014 года на 28 процентов по отношению к 2007 году. За счет комплекса мер в жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве и в бюджетной сфере предполагается на четверть уменьшить потребление электрической и тепловой энергии, на 20 процентов - снизить расход воды. Приборами учета энергоресурсов должны быть обеспечены все потребители края.

Реалистичным назвал ожидаемый от программы эффект директор департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ Олег Токарев. По его словам, Приморский край ставит перед собой выполнимые задачи.

Среднегодовой экономический эффект от программы планируется в размере 4,2 миллиарда рублей. При этом затраты по намеченным мероприятиям до 2014 года составят 14,2 миллиарда рублей за счет краевого бюджета и внебюджетных источников. В связи с этим одно из предложений администрации Приморского края касалось включения региона в число субъектов РФ на получение под программу федеральной финансовой поддержки.

Кроме того, Минэнерго предложено сформировать прогнозный баланс мощности по Приморской энергосистеме до 2015 года и на перспективу до 2020 года. Как отметил вице-губернатор Виктор Мясник, необходимость в этом вызвана растущим энергопотреблением в регионе из-за бурного развития новых производств, строительства крупных инфраструктурных и промышленных объектов.