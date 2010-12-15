В Тынде чествуют семью Котик

ТЫНДА. 15 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Торжественное мероприятие прошло в Тындинском ЗАГСе. Поздравляли семью Котик Петра Саввовича и Галину Тимофеевну с юбилеем – золотой свадьбой.

Поздравить семью Котик пришли родные, близкие друзья, заместитель мэра по социальной политике города Тынды Ольга Лоцман и представители Пенсионного фонда России в городе Тында.

Петр Саввович и Галина Тимофеевна приехали в Тынду в 1975 году с тремя детьми. С самого начала они трудились в автобазе «Бамстройпуть», откуда и ушли на пенсию. Их труд был отмечен правительственными наградами: медалями «За строительство БАМа», присуждены почетные звания «Ветеран труда» и «Ветеран БАМа».

Юбиляры оставили свои подписи в памятной книге заключения юбилейных браков, в знак верности и единства обменялись золотыми кольцами.

После чего чета Котик получили памятное свидетельство о заключении юбилейного брака и небольшой подарок. В завершение мероприятия «новобрачных» пригласили на свадебный танец, сообщает пресс-служба администрации Тынды.