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Posted 16 декабря 2010, 07:21

Published 16 декабря 2010, 07:21

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

Бригаде морской пехоты ТОФ вручено Боевое Знамя соединения

16 декабря 2010, 07:21
Бригада стала правопреемницей дивизии морпехов

ВЛАДИВОСТОК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Торжественный ритуал вручения боевого стяга состоялся 16 декабря на плацу 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Новый стяг в руки командира соединения полковника Игоря Бушмина передал командующий Восточным военным округом адмирал Константин Сиденко. Праздничное событие стало знаменательным рубежом в жизни «черных беретов». Созданная год назад бригада стала правопреемницей дивизии морпехов.
Как отметил в своем выступлении адмирал Константин Сиденко, за 2010 год морские пехотинцы выполнили все этапы боевой учебы на достаточно высоком уровне, с лучшей стороны проявив себя в знаковых мероприятиях уходящего года. Здесь стоит вспомнить слаженные действия в оперативно-стратегических учениях «Восток-2010» под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России Дмитрия Медведева, участие в антипиратской миссии в Аденском заливе и освобождение российского танкера «Московский университет», а также многочисленные совместные учения с другими родами и силами Тихоокеанского флота. Командующий Восточным округом поставил высокую оценку их деятельности молодому соединению.
В соответствии с Указом Президента РФ 2006 года в Вооруженных Силах РФ проводится плановая замена Боевых Знамен частей и соединений старого образца на новые, определяющие принадлежность к ВС РФ. Новые Боевые Знамена выдержаны в традиционных цветах Георгиевского флага. И первое такое знамя на Тихоокеанском флоте получила именно бригада морской пехоты, как одно из самых передовых и боеготовых соединений, сообщили РИА «Восток-Медиа» в группе информационного обеспечения ТОФ.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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