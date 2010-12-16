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Posted 16 декабря 2010, 11:11

Published 16 декабря 2010, 11:11

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

В Белогорске готовятся к возможным терактам на транспорте

16 декабря 2010, 11:11
Водители и кондукторы автобусов проходят дополнительный инструктаж

БЕЛОГОРСК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Белогорске водителей и кондукторов автобусных и таксомоторных маршрутов собрали на антитеррористический инструктаж. В преддверии новогодних праздников перевозчикам напомнили о мерах по предотвращению террористических актов при перевозке пассажиров.
Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации, в Белогорске сейчас работают 12 автобусных и 10 таксомоторных муниципальных маршрутов. Ежедневно они перевозят тысячи людей. В каждом автобусе вывешены антитеррористические инструкции для пассажиров. Кроме того, свои инструкции есть у водителей и кондукторов.
Им категорически запрещается принимать различного рода передачи, сумки и другие вещи и перевозить их по маршруту. Существует положение, согласно которому перевозчики не имеют права принимать по телефону или через посредника заявки от юридических или физических лиц на поставку автобусов по обслуживанию клиентов.
Ежедневно перед выпуском на линию и возвращением автобусов в гараж водители и кондукторы должны проверять наличие посторонних предметов в салонах автобусов. В случае их обнаружения – немедленно сообщать об этом в милицию и руководству предприятия.
При этом кондукторы обязаны произвести эвакуацию пассажиров, а водители после этого по возможности отвезти автобус в безопасное место.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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