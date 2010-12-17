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Posted 17 декабря 2010, 03:42

Published 17 декабря 2010, 03:42

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

Сахалинские шельфовые проекты - в центре внимания

17 декабря 2010, 03:42
Губернатор Сахалинской области обсудил в Москве островные проекты добычи нефти и газа

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Вопросы перспективного развития сахалинских шельфовых проектов обсудил в Москве губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с представителями компаний, работающих на нефтегазоносном шельфе Сахалина.
В порядке подготовки к итоговым заседаниям Управляющего государственного органа по проекту «Сахалин-1» и Наблюдательного Совета по проекту «Сахалин-2» губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин обсудил с представителями компаний, реализующих крупнейшие в России проекты по добыче нефти и газа на островном шельфе основные аспекты принятия программ и смет на 2011 год. В ходе встреч были рассмотрены вопросы перспективной разработки сахалинского шельфа и расширения СПГ-индустрии на Сахалине.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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