Сахалинские шельфовые проекты - в центре внимания

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Вопросы перспективного развития сахалинских шельфовых проектов обсудил в Москве губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с представителями компаний, работающих на нефтегазоносном шельфе Сахалина.

В порядке подготовки к итоговым заседаниям Управляющего государственного органа по проекту «Сахалин-1» и Наблюдательного Совета по проекту «Сахалин-2» губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин обсудил с представителями компаний, реализующих крупнейшие в России проекты по добыче нефти и газа на островном шельфе основные аспекты принятия программ и смет на 2011 год. В ходе встреч были рассмотрены вопросы перспективной разработки сахалинского шельфа и расширения СПГ-индустрии на Сахалине.