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Posted 17 декабря 2010, 06:21

Published 17 декабря 2010, 06:21

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

В Приморье есть несогласные с переходом края в другой часовой пояс

17 декабря 2010, 06:21
По их мнению, это принесет больше вреда, чем пользы

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Завтра, 18 декабря в 12.00 на центральной площади Владивостока в рамках Всероссийской акции протеста состоится митинг против смены часового пояса в Приморском крае.
Напомним, что 11 декабря подобные митинги прошли на Камчатке и в Самаре. В результате федеральная власть прежде, чем принимать решение, решила тщательно изучить ситуацию.
Опрос, проводимый оппозиционной коалицией Владивостока, показывает, что не менее 80 процентов жителей города и края против смены часового пояса в Приморье. На Сахалине собрано уже около 10 тысяч подписей против. Жители не хотят, чтобы зимой и летом световой день вечером был на 1 час короче. Летом это лишает возможности эффективно воспользоваться свободным временем в будний день: погулять с ребёнком, сходить на пляж, просто встретиться с друзьями. Зимой же станет элементарно небезопасно возвращаться с работы. Многим придётся раньше забирать детей из детских садов, менять свой график жизни, отказываться от прежних привычек: собраний, курсов, спортивных секций. Не учитываются неизбежные экономические издержки, от повышенного расхода электроэнергии, до снижения выручки предприятий досуга и отдыха.
В митинге примут участие представители КПРФ, Товарищества инициативных граждан России (ТИГР), Комсомола Приморья, демократической партии «Яблоко», Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), РОТ ФРОНТа, Приморского отделения партии «Другая Россия» и другие общественные организации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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