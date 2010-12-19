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Posted 19 декабря 2010, 02:58

Published 19 декабря 2010, 02:58

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

Арсеньев поздравил своих Героев Отечества

19 декабря 2010, 02:58
Ветераны прошли комплексное медицинское обследование в санатории

ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Среди арсеньевских ветеранов есть два Героя Социалистического труда: Николай Удовенко и Нина Руденко.
Николай Филиппович почти 40 лет отдал заводу «Прогресс» - он был высококлассным токарем, сообщает пресс-служба города. За трудовые достижения награжден орденом Ленина и медалью «За трудовую доблесть». Всю свою жизнь проработала на «Прогрессе» и Мария Кузнецова. Среди ее наград - два ордена Ленина.
Герои Социалистического Труда, Кавалеры Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени в течение трех дней отдыхали в одном из санаториев Владивостока. Ветераны прошли полное медицинское обследование, включающее УЗИ, кардиограмму, фитопроцедуры и массажи, посмотрели праздничный концерт, получили памятные подарки.
Напомним, что День героев Отечества был установлен в 2007 году по инициативе Президент РФ Владимира Путина.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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