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Posted 19 декабря 2010, 02:55

Published 19 декабря 2010, 02:55

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

Россиян стало меньше на 2 миллиона

19 декабря 2010, 02:55
Более 1 миллиона отказалось переписываться

ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Численность населения России по окончательным итогам переписи уменьшится и составит около 143 миллионов человек, сказал глава Росстата Александр Суринов на заседании комитета Совета федерации по делам федерации и региональной политике.
По данным Всероссийской переписи 2002 года численность населения России составила около 145 миллионов человек.
Он пояснил, что было заполнено более 141 миллиона переписных листов.
Однако эти данные не включают «спецконтингент» – срочные военнослужащие, заключенные, россияне, находящиеся за границей по делам службы, в том числе на Байконуре.
По его данным, «таких людей будет примерно 1,8–1,9 миллиона человек».
Кроме этого, более 1 миллиона 22 тысяч человек отказались от переписи, причем основания для этого были самыми различными: религиозные, социальный протест, «недоверие власти».
Предварительные итоги переписи огласят в апреле 2011 года, а окончательные – в 2012 году, подтвердил Суринов, сообщил «Прайм-ТАСС».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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