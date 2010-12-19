В Японском море столкнулись российский сухогруз и корейская шхуна

ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Российский сухогруз столкнулся с рыболовным судном в Японском море, аварийно следует в Сокчо

18 декабря российский сухогруз Sunrise столкнулся с неопознанным небольшим рыболовным судном в Японском море, в 96 милях к северо-востоку от Сокчо, Южная Корея, в 85 милях от побережья Северной Кореи.

В результате судно получило пробоину или пробоины, в корпус начала поступать вода, крен на правый борт составил 12 градусов. Ситуация однако, под контролем, положение судно стабильное, оно своим ходом проследовало в Сокчо, прибыло или нет, неизвестно. Sunrise IMO 6620993, дедвейт 1810 тонн, постройки 1966, флаг Камбоджа, оператор и владелец из Находки, однако трудно разобраться, какая именно компания. В разных справочниках фигурируют компании Esko Shipping Agency Nakhodka, Ostshipping Nakhodka, Eastwad Nakhodka. Экипаж 17 человек, граждане России. Судно ходило под флагами СССР и России, называлось Морской-2 и Galina Star, сообщил РИА «Восток-Медиа» «Морской бюллетень».